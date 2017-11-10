Прилепин улыбкой ответил на слова американского журналиста о роли России в мире

Известного российского писателя, вступившего в батальон спецназа армии ДНР, Захара Прилепина повеселило заявление американского журналиста Майкла Бома о геополитике, которое последний сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. В частности, Бом заявил о том, что у России недостаточно политического веса, поэтому ей якобы не удастся получить главную роль на мировой политической арене.

«Россия не может победить, я имею в виду, в геополитике. Россия должна понять, что Россия находится в другой весовой категории. Когда Россия пытается, всякий раз лезет на рожон, — это России во вред», — заявил Майкл Бом.

«Русофобия — это привилегия, адепты и пророки ее перед нами [демонстрируют], и мы должны быть им благодарны, потому что без них жизнь бы не была так весела и празднична. Низкий вам поклон. Спасибо», — с улыбкой ответил Прилепин.

Бом не нашелся что ответить Прилепину, и в зале раздались аплодисменты.