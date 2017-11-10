Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Политика
Прилепин улыбкой ответил на слова американского журналиста о роли России в мире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прилепин улыбкой ответил на слова американского журналиста о роли России в мире

    16:35  10 Ноября 2017
    346

    Прилепина развеселило заявление американского журналиста о геополитике России

    Известного российского писателя, вступившего в батальон спецназа армии ДНР, Захара Прилепина повеселило заявление американского журналиста Майкла Бома о геополитике, которое последний сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. В частности, Бом заявил о том, что у России недостаточно политического веса, поэтому ей якобы не удастся получить главную роль на мировой политической арене.

    «Россия не может победить, я имею в виду, в геополитике. Россия должна понять, что Россия находится в другой весовой категории. Когда Россия пытается, всякий раз лезет на рожон, — это России во вред», — заявил Майкл Бом.

    «Русофобия — это привилегия, адепты и пророки ее перед нами [демонстрируют], и мы должны быть им благодарны, потому что без них жизнь бы не была так весела и празднична. Низкий вам поклон. Спасибо», — с улыбкой ответил Прилепин.

    Бом не нашелся что ответить Прилепину, и в зале раздались аплодисменты. 

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #политика #прилепин
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        457
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7054
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        37288
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        2130