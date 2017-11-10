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ВКС РФ уничтожили за минувшую неделю более тысячи объектов ИГИЛ в Сирии
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    ВКС РФ уничтожили за минувшую неделю более тысячи объектов ИГИЛ в Сирии

    15:54  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ уничтожили за минувшую неделю более тысячи объектов ИГИЛ в Сирии

    Москва, 10 ноября. В военном ведомстве РФ сообщили об итогах российской операции на территории Сирии за прошедшую неделю.

    По данным министерства обороны России ВКС РФ за минувшую неделю совершили 440 боевых вылетов и уничтожили при этом более тысячи объектов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1». Отмечается, что разведывательные данные о 146 объектах игиловцев предоставили беспилотные летательные аппараты ВКС РФ, которые совершили не менее 100 вылетов.

    На территории Сирийской арабской республики продолжают работать военные инженеры РФ, которые за прошедшие семь дней проверили порядка 140 гектаров территории. При этом было обнаружено и уничтожено свыше 1700 мин и самодельных взрывных устройств.

    ВКС РФ уничтожили за минувшую неделю более тысячи объектов ИГИЛ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил
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