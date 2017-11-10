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Проезд можно будет оплатить смартфоном в Волгограде
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    Проезд можно будет оплатить смартфоном в Волгограде

    16:04  10 Ноября 2017
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    Проезд можно будет оплатить смартфоном в Волгограде

    Волгоград, 10 ноября. Администрация Волгограда планирует ввести оплату проезда в общественном транспорте с помощью смартфона, «умных» часов и других смарт-гаджетов в городе.

    Разработка механизма приема банковских карт для оплаты проезда городского общественного транспорта завершается, сообщает пресс-служба администрации Волгограда. Введение эквайринга в транспорте позволит горожанам, которые используют платежные системы «Visa», «MasterCard» и «МИР» с технологией бесконтактных платежей, быстро оплатить проезд. Отмечается, что банки будут предоставлять бонусы пассажирам, которые будут использовать такую систему оплаты проезда.

    Напомним, что жители Волгограда начали использовать электронную карту «Волна» для оплаты проезда в общественном транспорте с января 2017 года. На данный момент картой пользуются более 100 тыс. жителей города.

    Автор: Дарья Смолина
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    #волгоград #транспорт
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