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Хомс: российские военные доставили около двух тонн гумпомощи мирному населению
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    Хомс: российские военные доставили около двух тонн гумпомощи мирному населению

    15:45  10 Ноября 2017
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    Хомс: российские военные доставили около двух тонн гумпомощи мирному населению

    Москва, 10 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в провинции Хомс.

    По данным военного ведомства РФ российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в населенный пункт Шараклия провинции Хомс. Местные жители получили около двух тонн продуктов питания. Военные врачи в мобильных госпиталях оказали медицинскую помощь 104 жителям Шараклии.

    Отмечается, что специалисты российского Центр продолжают переговоры о подписании соглашений о присоединении к режиму прекращения огня с лидерами вооруженных формирований. На настоящий момент к процессу примирения присоединились уже 2265 населенных пунктов.

    Хомс: российские военные доставили около двух тонн гумпомощи мирному населению

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #хомс #шараклия
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