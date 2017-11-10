Хомс: российские военные доставили около двух тонн гумпомощи мирному населению

Москва, 10 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в провинции Хомс.

По данным военного ведомства РФ российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в населенный пункт Шараклия провинции Хомс. Местные жители получили около двух тонн продуктов питания. Военные врачи в мобильных госпиталях оказали медицинскую помощь 104 жителям Шараклии.

Отмечается, что специалисты российского Центр продолжают переговоры о подписании соглашений о присоединении к режиму прекращения огня с лидерами вооруженных формирований. На настоящий момент к процессу примирения присоединились уже 2265 населенных пунктов.