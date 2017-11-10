Видео высказывания Лаврова про «чинуш» Трампа появилось в Сети

Дананг, 10 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров переадресовал вопрос о вероятности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «американским чинушам». В Сети опубликовано видео этого высказывания министра.

Журналист подошел к Лаврову с вопросом о встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам). Российский министр в ответ поинтересовался, почему он должен комментировать эту информацию. Он пояснил, что МИД РФ лишь сообщал ранее о том, что располагает информацией о желании президента США встретиться с Путиным, передает «Свободная пресса».