Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке
Политика
Видео высказывания Лаврова про «чинуш» Трампа появилось в Сети
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видео высказывания Лаврова про «чинуш» Трампа появилось в Сети

    15:51  10 Ноября 2017
    153

    Видео высказывания Лаврова про «чинуш» Трампа появилось в Сети

    Дананг, 10 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров переадресовал вопрос о вероятности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «американским чинушам». В Сети опубликовано видео этого высказывания министра.

    Журналист подошел к Лаврову с вопросом о встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам). Российский министр в ответ поинтересовался, почему он должен комментировать эту информацию. Он пояснил, что МИД РФ лишь сообщал ранее о том, что располагает информацией о желании президента США встретиться с Путиным, передает «Свободная пресса».

    «Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… — говорит российский дипломат на видео,опубликованном каналом RT.  — Что на это говорят остальные его «чинуши», я не знаю, спрашивайте у них».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп #лавров #видео #встреча #чинуши
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        6707
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        35442
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1984
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3470