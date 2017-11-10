Валуев объяснил, почему Россию не смогут отстранить от Олимпиады-2018

Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая, что намерена баллотироваться в президенты РФ весной будущего года, опубликовала на своем сайте видеообращение, в котором потребовала, чтобы вице-премьер РФ Виталий Мутко и другие спортивные чиновники ушли в отставку из-за того, что якобы по их вине российские спортсмены могут лишиться права участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Корея). Известный российский спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев ответил на заявление Собчак, а также объяснил, почему истерика вокруг якобы запрета нашим спортсменам выступать под российским флагом не имеет под собой никакой почвы.

«Мы своих спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиады посылали уже, — отметил Николай Валуев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я считаю, что давать им возможность выступать все равно надо».

В то же время Валуев отметил, что разговоры о запрете российским олимпийцам выступать под национальным флагом, скорее всего, так и останутся разговорами: МОК просто не успеет принять соответствующее решение за короткое время, оставшееся до Олимпиады.

«Другое дело, я очень сомневаюсь, что это требование может коснуться, грубо говоря, всей олимпийской команды, потому что она огромная, там много видов спорта, и это требование просто нереально. Оно невыполнимо в силу многих причин, которые являются техническими, потому что до Олимпиады осталось — всего ничего», — отметил Николай Валуев.

Напомним, 7 ноября газета The New York Times со ссылкой на свои источники в Международном олимпийском комитете сообщила, что МОК может запретить российским спортсменам участвовать под национальным флагом в церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. В статье также говорилось, что олимпийцам из РФ могут полностью запретить использование российского триколора, в том числе в экипировке, а также исполнение национального гимна.

На следующий день Следственный комитет РФ, расследующий дело в отношении «информатора» Всемирного антидопингового агентства (WADA) экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что не нашел подтверждений наличия в России некой «допинговой программы», курируемой на государственном уровне.

Ранее РФ подверглась травле за то, что в стране якобы существовала развернутая программа использования допинга в спорте высоких достижений, которая курировалась министерством спорта.