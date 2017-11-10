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Шансы США в «газовой схватке» с Россией оценил глава Американской торговой палаты
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    Шансы США в «газовой схватке» с Россией оценил глава Американской торговой палаты

    16:58  10 Ноября 2017
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    сАлексис Родзянко: США не смогут помешать строительству «Северного потка-2»

    Москва, 10 октября. США не смогут составить конкуренцию России в экспорте сжиженного газа и не помешают строительству российского газопровода в Европу «Северный поток-2», считает президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

    В интервью немецкой газете «Die Welt» он рассказал о том, что, несмотря на попытки США конкурировать на европейском энергетическом рынке с Россией, американских ресурсов не хватит для того, чтобы покрыть потребности стран в сжиженном природном газе.

    «Американского сжиженного газа не хватит на Азию, Южную Америку и Европу. И он гораздо дороже российского», — отметил Родзянко.

    Конгресс США

    В связи с этим принятый в августе Вашингтоном закон о санкциях против экспортных газопроводов в Европу Родзянко назвал направленным не только против России, но против всех стран, в том числе Америки. По его словам, при подготовке документа Конгресс стремился ограничить возможности президента США проводить независимую политику в отношении России и даже не предполагал, что от такого закона могут пострадать интересы стран ЕС.

    «То, что это затрагивает также Европу, было непреднамеренно. Поборники этого закона — не дипломаты. Они считают Европу заложницей России, считают, что ей надо помочь выбраться из газовой зависимости», — объяснил он.

    На вопрос немецких журналистов о том, могут ли газовые санкции США быть вызваны опасениями Вашингтона по поводу слишком тесного сотрудничества Европы с Россией, Алексис Родзянко ответил, что в таком случае закон о санкциях «вбивает клин между США и Европой, используя Россию как предлог».

    «Это приведет к тому, что Европа будет действовать самостоятельнее и, возможно, быстрее договорится с Россией», — сообщил Родзянко.

    Алексис Родзянко: США не смогут помешать строительству «Северного потка-2»

    Таким образом, как бы ни развивались отношения между США и Европой, «Газпром» и его европейские партнеры найдут альтернативное решение и проведут «Северный поток-2», Вашингтон не сможет этому помешать, а шансов выиграть у России «газовую схватку» у США практически нет, считает президент Американской торговой палаты в РФ.

    «Строительству первого трубопровода из России в Европу в 70-е годы США тоже хотели помешать. Безуспешно. А сегодня Европа гораздо сильнее, чем тогда», — заметил Родзянко.

    Напомним, кроме «Газпрома», строительство «Северного потока-2» финансируют пять европейских компаний. Несмотря на громкие заявления Европейской комиссии о том, что в строительстве газопровода якобы нет необходимости, европейские политики не раз высказывались за защиту экономических интересов, которым политика не должна мешать. В частности, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн обращали внимание на то, что «энергоснабжение Европы — вопрос для самой Европы, а не для США».

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #северный поток-2 #ес
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