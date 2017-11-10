Хомс: боевики нарушили режим перемирия на севере провинции

Москва, 10 ноября. Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки боевики нарушили режим перемирия в провинциях Хомс и Алеппо.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки были зафиксированы нарушения режима прекращения огня в провинциях Хомс (1) и Алеппо (9). Анкара заявила о двух случаях стрельбы в провинции Дамаск.

Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что подавляющее большинство случаев нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в районах, подконтрольных террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.