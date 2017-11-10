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Экс-министр культуры Франции стала главой ЮНЕСКО
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    Экс-министр культуры Франции стала главой ЮНЕСКО

    15:58  10 Ноября 2017
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    Экс-министр культуры Франции стала главой ЮНЕСКО

    Париж, 10 ноября. Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила кандидатуру бывшего министра культуры Франции Одри Азуле на пост генерального директора организации.

    В поддержку Азуле свои голоса отдали представители 131-й страны, против  — 19. Всего же участие в голосовании могли принять представители 184 государств, отмечают европейские СМИ.

    На посту генерального директора ЮНЕСКО бывший французский чиновник сменит болгарского дипломата Ирину Бокову, которая занимала руководящую должность на протяжении восьми лет.

    Напомним, Азуле была избрана новым генеральным директором ЮНЕСКО в октябре, ее оппонентом в решающем раунде отбора был катарский дипломат Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари.   

    Заступая на новую должность, Азуле заявила, что главной задачей ЮНЕСКО она видит создание устойчивого мира.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #юнеско #азуле #генеральный директор
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