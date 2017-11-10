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Министр ВВС США пожаловалась на нехватку пилотов
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    Министр ВВС США пожаловалась на нехватку пилотов

    15:42  10 Ноября 2017
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    Министр ВВС США пожаловалась на нехватку пилотов

    Вашингтон, 10 ноября. Министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон сообщила, что американским ВВС не хватает почти двух тысяч пилотов. При этом год назад нехватка составляла полторы тысячи человек.

    Как уточняет издание Air Force Magazine, ВВС США необходимо 20 тыс. пилотов. По словам Уилсон, сейчас дефицит составляет 1926 человек, то есть почти 10%.

    «Наш размер слишком мал для всех миссий. Мы выматываем наших людей», — подчеркнула она.

    Ситуацию прокомментировал и начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн.

    По его словам, изначально меры по устранению нехватки пилотов были направлены на сохранение численности, а не на привлечение новых кадров, то есть носили скорее «оборонительный, чем наступательный» характер.

    Генерал также отметил, что за год американские ВВС могут подготовить до 1,4 тыс. пилотов, однако Уилсон заметила, что это времени для подготовки явно недостаточно.

    «Вы не можете обучить летчика всего за год», - заявила она. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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