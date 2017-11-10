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Украинская полиция ищет бомбы в девяти аэропортах страны
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    Украинская полиция ищет бомбы в девяти аэропортах страны

    15:21  10 Ноября 2017
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    Украинская полиция ищет бомбы в девяти аэропортах страны

    Киев, 10 ноября. Полиция Украины проверяет информацию о минировании девяти аэропортов в разных городах страны. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

    По его словам, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропортах Винницы, Херсона, Запорожья, Ивано-Франковска, Черновцов, Харькова, Одессы, Днепра и Ровно.  На место уже выехала группа специалистов-взрывотехников.

    Украинская полиция ищет бомбы в девяти аэропортах страны

    Сообщения о минировании аэропортов в Виннице, Черновцах и Днепре не подтвердились. В Ровно, Херсоне и Харькове были эвакуированы несколько десятков человек, в Запорожье — 700 человек.

    Тракало отметил, что сообщений о минировании расположенного под Киевом аэропорта «Борисполь», который считается крупнейшим на Украине авиаузлом, пока не поступало, передает РИА Новости.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #минирование #полиция #проверка #аэропорты
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