Украинская полиция ищет бомбы в девяти аэропортах страны

Киев, 10 ноября. Полиция Украины проверяет информацию о минировании девяти аэропортов в разных городах страны. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропортах Винницы, Херсона, Запорожья, Ивано-Франковска, Черновцов, Харькова, Одессы, Днепра и Ровно. На место уже выехала группа специалистов-взрывотехников.

Сообщения о минировании аэропортов в Виннице, Черновцах и Днепре не подтвердились. В Ровно, Херсоне и Харькове были эвакуированы несколько десятков человек, в Запорожье — 700 человек.

Тракало отметил, что сообщений о минировании расположенного под Киевом аэропорта «Борисполь», который считается крупнейшим на Украине авиаузлом, пока не поступало, передает РИА Новости.