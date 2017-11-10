Новые спортплощадки установят во дворах Волгограда

Волгоград, 10 ноября. Новые спортивные площадки появятся во дворах Волгограда, где завершается комплексное обновление в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во дворах появятся 14 спортивно-игровых площадок, сообщает пресс-служба администрации Волгограда. Дворы, которые стали участниками проекта «Формирование комфортной городской среды», обновляются: устанавливают новые детские площадки, меняют проезды и тротуары, а также монтируют ограждения. Кроме этого планируют отремонтировать старые спортивные площадки. Спортивные уличные тренажеры, турники, футбольные ворота и другие спортивные элементы планируют установить до конца этого года.

Отмечается, что первоначально план работы обсуждают с жителями города и согласовывают его. Работы по благоустройству дворов Волгограда начались в середине лета этого года.