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Общество
Новые спортплощадки установят во дворах Волгограда
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    Новые спортплощадки установят во дворах Волгограда

    15:36  10 Ноября 2017
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    Новые спортплощадки установят во дворах Волгограда

    Волгоград, 10 ноября. Новые спортивные площадки появятся во дворах Волгограда, где завершается комплексное обновление в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

    Во дворах появятся 14 спортивно-игровых площадок, сообщает пресс-служба администрации Волгограда. Дворы, которые стали участниками проекта «Формирование комфортной городской среды», обновляются: устанавливают новые детские площадки, меняют проезды и тротуары, а также монтируют ограждения. Кроме этого планируют отремонтировать старые спортивные площадки. Спортивные уличные тренажеры, турники, футбольные ворота и другие спортивные элементы планируют установить до конца этого года.

    Отмечается, что первоначально план работы обсуждают с жителями города и согласовывают его. Работы по благоустройству дворов Волгограда начались в середине лета этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #волгоград #обновление #спортивные площадки
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