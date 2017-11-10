Продюсер Пригожин назвал смерть Задорнова «трагедией для всей России»

Москва, 10 ноября. Смерть российского сатирика Михаила Задорнова стала тяжелой утратой для всей России, сказал продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что коллегам писателя его будет очень не хватать.

Сатирик Михаил Задорнов скончался на 70 году жизни после продолжительной болезни. По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, артист был потрясающим человеком, его смерть — большая утрата для страны.

«Я был лично знаком с Задорновым. Это был умный, интеллигентный, просто потрясающий человек. Его смерть — тяжелая утрата и трагедия для родных, близких, поклонников его творчества да и для всей России в целом», — сказал Пригожин, его слова приводит Ura.ru

Пригожин признался, что ему «даже страшно представить, как трудно и мучительно уходил Задорнов». Он также добавил, что смерть сатирика — большая трагедия. Всем поклонникам Задорнова «будет очень не хватать». Напомним, что у Задорнова была диагностирована опухоль мозга, сам сатирик отказывался комментировать информацию о болезни, не желая привлекать СМИ.