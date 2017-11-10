Антиукраинская коалиция в ЕС: Киев атакуют по трем направлениям

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский пригрозил Украине «реальными проблемами» на европейской политической арене. Опасность для Киева исходит не от одной только его страны, добавил он. Венгрия и Румыния также готовы выступить против Украины.

«Мы еще сохраняем терпение, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против украинских интересов. Например, в декабре не будет встречи Комиссии НАТО — Украина на уровне глав МИД из-за венгерского вето», — подчеркнул он.

Нынешняя внешняя и внутренняя политика Украины — особенно героизация таких коллаборационистов-преступников как Степан Бандера — неприемлемы для Евросоюза, настаивает Ващиковский. В заключение глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас Украине нужен защитник перед лицом ЕС. Варшава, если Киев о том попросит, могла бы им стать.

Венгрия и Румыния, согласен политолог Руслан Бортник, действительно способны нанести существенный ущерб Украине и ее амбициям на международной арене. Эти страны атакуют Киев сразу по трем направлениям: блокировать дальнейшую интеграцию Украины в структуры ЕС, саботировать уже подписанные с Брюсселем торговые и экономические соглашения и уничтожить репутацию украинских прозападных политических партий.

«Сегодня мы видим, что Польша — никакой не адвокат, а, скорее, прокурор в суде над Украиной. Конфликт по поводу так называемой Волынской резни и героизации ультраправых на Украине — ближайшая тому причина. Венгрия, Румыния, да и сама Польша в случае ухудшения отношений с Украиной способны заблокировать любую дальнейшую евроинтеграторскую инициативу, исходящую из Киева. Что более важно: они способны значительно ухудшить положение Украины в рамках уже заключенных с ЕС соглашений. Так, к примеру, они могут сделать Соглашение об ассоциации полностью неэффективным и еще более вредным для Украины. Наконец, любое антиукраинское заявление из Румынии или Венгрии способно нанести сильный удар по престижу проевропейской и прозападной партии на Украине. Главный тезис этой партии — Украина постепенно присоединяется к ЕС и НАТО. А здесь Польша, Венгрия или Румыния как бы говорят: «Нет, ребята, не присоединяетесь. Вы не соответствуете тем стандартам, которые мы привыкли в своих организациях поддерживать», — заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Даже не меняя основные пункты Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, европейские противники Киева способны сделать с ним очень многое, поясняет эксперт. Так, в каждом торговом соглашении всегда есть технические параметры и квоты, которые могут быть изменены в большую или меньшую сторону.

«Экономическая часть Соглашения об ассоциации реализована на сегодняшний день на 10, в лучшем случае, на 20 процентов. Все остальное находится еще на подготовительном этапе. Развивающийся украино-польский и украино-венгерский конфликт может — без изменений формальных условий ассоциации — привести к тому, что Украина недополучит того, на что надеялась. Она получит меньшие квоты, меньший уровень сотрудничества в реализации отдельных ключевых глав договора, меньшие кредиты», — поясняет Бортник.

Сами по себе Румыния и Венгрия не имеют большого влияния в центральных органах Евросоюза. Тем не менее, объединившись, даже они способны поставить крест на евроинтеграционных амбициях Украины. ВПри этом в ЕС уже создается антиукраинская коалиция.