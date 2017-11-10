МЧС работает над возвращением воды и света в уцелевшую часть дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Сотрудники МЧС с помощью комплекса «Струна» обследуют жилой дом, у которого обрушился один из подъездов, в Ижевске.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, до полуночи по местному времени специалисты должны определить возможность подключения воды и электричества к уцелевшей части дома, чтобы жильцы могли вернуться в свои квартиры.

Главной версией произошедшего по-прежнему остается человеческий фактор — утечка газа могла произойти через плиту в одной из квартир. Версию о неисправности газопровода пока не рассматривают. Хозяина квартиры, в которой произошел взрыв, разыскивают.

Напомним, жертвами обрушения части девятиэтажного дома в Ижевске, произошедшего 9 ноября, стали шесть человек, в том числе двое детей. Еще три человека пострадали.