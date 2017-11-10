Управляющая компания рассказала о состоянии обрушившегося дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Дом, в котором обрушился подъезд, не нуждался в капитальном ремонте, сообщил главный инженер управляющей компании «Вест-снаб» Андрей Баженов. Именно эта организация обслуживала жилой дом в Ижевске, где накануне произошло обрушение.

«Дом был в абсолютно нормальном состоянии. 1990-го года постройки. Он не нуждался в капитальном ремонте никаких конструктивных элементов, состояние было удовлетворительное», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Баженов также сообщил, что в доме частично были заменены системы водоснабжения и отопления. По его словам, газовое оборудование не нуждалось в ремонте.

Ожидалось, что до 2047 года в доме будет произведено шесть видов работ, ближайшие из них касались ремонта внутридомовых систем газоснабжения.

Напомним, что 9 ноября в Ижевске произошло обрушение подъезда жилого дома. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек.