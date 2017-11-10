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Общество
Управляющая компания рассказала о состоянии обрушившегося дома в Ижевске
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    Управляющая компания рассказала о состоянии обрушившегося дома в Ижевске

    15:07  10 Ноября 2017
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    Управляющая компания рассказала о состоянии обрушившегося дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. Дом, в котором обрушился подъезд, не нуждался в капитальном ремонте, сообщил главный инженер управляющей компании «Вест-снаб» Андрей Баженов. Именно эта организация обслуживала жилой дом в Ижевске, где накануне произошло обрушение.

    «Дом был в абсолютно нормальном состоянии. 1990-го года постройки. Он не нуждался в капитальном ремонте никаких конструктивных элементов, состояние было удовлетворительное», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Баженов также сообщил, что в доме частично были заменены системы водоснабжения и отопления. По его словам, газовое оборудование не нуждалось в ремонте.

    Ожидалось, что до 2047 года в доме будет произведено шесть видов работ, ближайшие из них касались ремонта внутридомовых систем газоснабжения.

    Напомним, что 9 ноября в Ижевске произошло обрушение подъезда жилого дома. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек.

    Автор: Дима Оленин
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    #обрушение #ижевск #дом
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