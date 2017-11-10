Ученые рассказали, как строительство Крымского моста влияет на дельфинов

Симферополь, 10 ноября. Большое количество дельфинов в Керченском проливе говорит о том, что строительство переправы между Керченским и Таманским полуостровом никак не отразилось на локальной биосфере. К такому выводу пришли специалисты, изучающие состояние экосистемы пролива.

«Факт наличия большого количества дельфинов рядом с мостом говорит о том, что здесь обстановка для них благоприятная», — заявил заведующий отделом океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.

Эколог отметил, что дельфины – очень организованные животные, при этом они невероятно мобильны. Если они чувствуют себя некомфортно, они сразу уплывают. Об этом Барабашин рассказал инфоцентру «Крымский мост».

Специалисты занимаются изучением экосистемы Керченского пролива ежеквартально с 2015 года, уточняет «Свободная Пресса». Такие регулярные и масштабные наблюдения стали возможны именно благодаря строительству Крымского моста.



