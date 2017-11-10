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Ученые рассказали, как строительство Крымского моста влияет на дельфинов
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    Ученые рассказали, как строительство Крымского моста влияет на дельфинов

    15:38  10 Ноября 2017
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    Ученые рассказали, как строительство Крымского моста влияет на дельфинов

    Симферополь, 10 ноября. Большое количество дельфинов в Керченском проливе говорит о том, что строительство переправы между Керченским и Таманским полуостровом никак не отразилось на локальной биосфере. К такому выводу пришли специалисты, изучающие состояние экосистемы пролива.

    «Факт наличия большого количества дельфинов рядом с мостом говорит о том, что здесь обстановка для них благоприятная», —  заявил заведующий отделом океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.

    Эколог отметил, что дельфины – очень организованные животные, при этом они невероятно мобильны. Если они чувствуют себя некомфортно, они сразу уплывают. Об этом Барабашин рассказал инфоцентру «Крымский мост».

    Ученые рассказали, как строительство Крымского моста влияет на дельфинов

    Специалисты занимаются изучением экосистемы Керченского пролива ежеквартально с 2015 года, уточняет «Свободная Пресса». Такие регулярные и масштабные наблюдения стали возможны именно благодаря строительству Крымского моста.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #керченский мост #дельфины #экосистема
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