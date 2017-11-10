Требование Собчак об отставке Мутко рассмешило Валуева

Заявившая о президентских амбициях телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своем «предвыборном» сайте видеообращение с требованием к вице-премьеру России Виталию Мутко и другим спортивным функционерам немедленно уйти в отставку. Свое требование Собчак обосновала тем, что якобы из-за деятельности этих чиновников российские спортсмены могут лишиться возможности участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также права на национальный гимн и российский флаг. По мнению Ксении Собчак, в нападках, связанных с якобы массовым употреблением допинга, виноваты не спортсмены, а исключительно спортивное руководство РФ. Заявление Собчак рассмешило известного российского спортсмена, депутата Госдумы Николая Валуева.

В своем видеообращении Собчак, в частности, заявила: «Российские спортсмены имеют право гордиться своими победами. <…> За махинации с запрещенными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать сегодня для страны, — отойти от управления российским спортом».

На требования Ксении Собчак к Виталию Мутко уйти в отставку, поскольку якобы по его вине чуть ли весь российский спорт пронизан допингом, ответил известный российский спортсмен, артист, депутат Государственной думы Николай Валуев.

На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, имеет ли право Собчак выступать с подобными требованиями, Валуев ответил так:

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям».

По словам Николая Валуева, подобные заявления характеризуют Ксению Собчак, позиционирующую себя как политика, с самой невыгодной стороны.

«Ну, как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления», — со смехом сказал Валуев.

«Все это, естественно, в кавычках», — уточнил депутат.

По словам Николая Валуева, реакция на заявления Собчак, тем не менее, скорее всего, последует, и, возможно, ее ждут весьма неприятные последствия.

«Думаю, на обвинения всегда нужно так или иначе реагировать, — отметил Валуев. — Но в этой ситуации нужно реагировать, мягко говоря, указывая тем, кто обвиняет, на их несостоятельность».

По словам депутата, он не исключает в том числе судебного преследования, которому может быть подвернута Собчак за бездоказательные обвинения.

«Дело может дойти до суда — знаете, на нее можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», — подчеркнул Николай Валуев.

Скандал, связанный с обвинениями в адрес российских спортсменов в якобы массовом употреблении допинга, разразился после заявлений для СМИ сбежавшего в США экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Родченков утверждал, что употребление допинга спортсменами якобы курировали спортивные чиновники высокого уровня, вплоть до руководства министерства спорта. Россия все обвинения Родченкова опровергла, а против него самого возбуждено уголовное дело.

Масла в огонь допингового скандала подлил двухчастный доклад специальной комиссии под руководством Ричарда Макларена, в котором также содержались обвинения, что в российском спорте высоких достижений якобы наличествует широкомасштабная система применения допинга. В России положения доклада были признаны несостоятельными.