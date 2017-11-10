Хакеры выложили в Сеть фото секса с женщиной, похожей на Волочкову

Москва, 10 ноября. В Сети появились фотографии интимной близости бизнесмена Чермена Дзотова и женщины, похожей на балерину Анастасию Волочкову. По словам предпринимателя, его страницу в соцсетях взломали и требуют деньги за пикантные снимки.

Российский бизнесмен Чермен Дзотов нанял детективов, чтобы найти хакеров, которые взломали его страницу в соцсетях и вымогают деньги. Речь идет об интимных фото.

«Я подтверждаю подлинность снимков. Меня взламывают второй раз. Пытаюсь найти злоумышленников через детективов», — сказал Дзотов, его слова приводит Ura.ru

Из переписки предпринимателя с вымогателями следует, что злоумышленники потребовали 20 000 рублей взаимен отказа от обнародования фотографий с женщиной, похожей на Волочкову. Некоторые подписчики Дзотова считают, что это попытка пропиариться, поэтому появление в Сети интимных фото неслучайно.