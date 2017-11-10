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Украина
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Политика
Шойгу прокомментировал ажиотаж западных СМИ вокруг учений «Запад-2017»
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    Шойгу прокомментировал ажиотаж западных СМИ вокруг учений «Запад-2017»

    15:13  10 Ноября 2017
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    Шойгу прокомментировал ажиотаж западных СМИ вокруг учений «Запад-2017»

    Москва, 10 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал ажиотаж вокруг учения «Запад-2017», созданный западными СМИ, прикрытием для возросшей активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, в том числе для отработки вопросов применения ядерного оружия.

    По его словам, учения сопровождались постоянными обвинениями со стороны «отдельных наших партнеров» и информационными выпадами, несмотря на плановый характер и оборонительный замысел.

    «Созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии», — сказал генерал армии на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

    Как отметил Шойгу, примером служит то, что НАТО повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки на восточном фланге. Кроме того, в непосредственной близости от границ РФ и Белоруссии сосредотачиваются наступательные вооружения, размещаются дополнительные воинские контингенты, то есть идет наращивание военного присутствия НАТО.

    Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс ощущает себя обманутым Россией и обвиняет Москву в сознательном занижении официального числа участников военных учений «Запад-2017». 

    Автор: Тимур Румянцев
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