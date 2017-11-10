Шойгу прокомментировал ажиотаж западных СМИ вокруг учений «Запад-2017»

Москва, 10 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал ажиотаж вокруг учения «Запад-2017», созданный западными СМИ, прикрытием для возросшей активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, в том числе для отработки вопросов применения ядерного оружия.

По его словам, учения сопровождались постоянными обвинениями со стороны «отдельных наших партнеров» и информационными выпадами, несмотря на плановый характер и оборонительный замысел.

«Созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии», — сказал генерал армии на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Как отметил Шойгу, примером служит то, что НАТО повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки на восточном фланге. Кроме того, в непосредственной близости от границ РФ и Белоруссии сосредотачиваются наступательные вооружения, размещаются дополнительные воинские контингенты, то есть идет наращивание военного присутствия НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс ощущает себя обманутым Россией и обвиняет Москву в сознательном занижении официального числа участников военных учений «Запад-2017».