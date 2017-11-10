Американский журналист осудил присвоение RT статуса иноагента в США

Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале осудил действия властей США, которые вынуждают российский канал RT приобрести статус иностранного агента. Руководство российской компании вынуждено идти на этот шаг, поскольку в противном случае сотрудникам грозят серьезные санкции, вплоть до реального заключения под стражу.

«Когда вчера мы обсуждали это решение, что Russia Today должен зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Маргарита [Симоньян, главный редактор RT] сказала, что это ужас, что скоро будет клеймо «иностранный агент». Она сказала, что это абсолютная дикость. Я согласен», — заключил Майкл Бом.

Напомним, сейчас в Госдуме работают над зеркальным ответом США. Согласно задумке законодателей, возможно, статус иностранного агента будет присвоен тем средствам массовой информации, в структуре уставного капитала которых есть американский капитал. Кроме того, в парламенте назвали действия властей США неприемлемыми и противоречащими основополагающему принципу свободы слова.

«Газета.ru» сообщает, что ранее против давления на российские СМИ высказался президент РФ Владимир Путин.