ИГ обстреляло позиции САА в районе Аль-Меядина

Аль-Меядин, 10 ноября. Боевики «Исламского государства»1 нанесли ракетный удар к северо-западу от потерянного ими города Абу-Кемаль.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство заявило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли ракетному обстрелу позиции Сирийской арабской армии в районе города Аль-Меядин, ранее освобожденный от игиловцев.

Официального подтверждения этого обстрела от командования САА на данный момент не поступало. Военные эксперты сходятся во мнении, что боевики на самом деле могли совершить подобную вылазку, применяя свою излюбленную тактику «булавочных уколов», так как сил для серьезного наступления у них уже не осталось. Тем более что основные силы правительственных войск и союзников сейчас сконцентрированы в районе Абу-Кемаля, который перешел под контроль САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.