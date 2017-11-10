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ДНР раскритиковала предложение США ввести 20 тыс. миротворцев в Донбасс
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    ДНР раскритиковала предложение США ввести 20 тыс. миротворцев в Донбасс

    14:53  10 Ноября 2017
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    ДНР раскритиковала предложение США ввести 20 тыс. миротворцев в Донбасс

    Донецк, 10 ноября. Власти ДНР раскритиковали предложение США ввести на территорию Донбасса 20 тыс. миротворцев.

    По словам полномочного представителя Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, озвученная Вашингтоном численность миротворческого контингента превышает «разумную необходимость».

    Политик обратил внимание на то, что в Донбассе на сегодняшний день работают 550 сотрудников ОБСЕ. Исходя из этого, получается, что на каждого наблюдателя приходится более 30 миротворцев.

    ДНР раскритиковала предложение США ввести 20 тыс. миротворцев в Донбасс

     «Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту — помешать наблюдателям исполнять свои функции. Не говоря уже о других последствиях, которые приходят в голову при таких абсурдных предложениях», — рассказал Пушилин РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что США выступили с инициативой ввести на территорию Донбасса 20 тыс. международных миротворцев. Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон обсудит это предложение с российской стороной.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #сша #донбасс #миротворцы
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