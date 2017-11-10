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Украина
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Политика
Алексис Родзянко: Санкции США против России будут действовать еще 20 лет
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    Алексис Родзянко: Санкции США против России будут действовать еще 20 лет

    15:05  10 Ноября 2017
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    Алексис Родзянко: Санкции США против России будут действовать еще 20 лет

    Москва, 10 ноября. Санкции США против России будут действовать еще по меньшей мере 20 лет. Об этом президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сообщил в интервью Die Welt.

    Предприниматель отметил, что, согласно действующему американскому законодательству, отменить санкции практически невозможно, и поэтому Европа, считает Родзянко, наверняка сделает это значительно раньше.

    «Согласно новому закону, президент не сможет больше отменить их, это может сделать только законодатель. А это будет очень трудно. Европе будет легче отменить санкции. И она сделает это раньше почти со 100%-й вероятностью», — объяснил он.

    Алексис Родзянко: Санкции США против России будут действовать еще 20 лет

    Отвечая на вопрос издания, не доставит ли неудобств странам ЕС закон о санкциях в отношении экспортных газопроводов в Европу, принятый Вашингтоном в августе, Родзянко ответил, что фактически газовые санкции нацелены не только против России, но против всех стран и самой Америки в первую очередь.

    «Этот закон направлен главным образом против Трампа, потому что Сенат и Конгресс хотят ограничить возможности президента проводить независимую политику в отношении России», — сообщил он.

    Напомним, США и ряд других западных стран ввели санкции против России в 2014 году после того, как Крым вошел в состав РФ. Несмотря на то, что российская граница была изменена по итогам народного референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение Крыма к России, Запад усмотрел в этом агрессию со стороны Москвы.

    С тех пор США продолжают расширять список санкций против России. Так, в конце октября американские власти запретили как физическим, так и юридическим лицам сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #родзянко
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