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«Знакомьтесь, это дно»: вор вынес из детсада в Киеве книги и игрушки
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    «Знакомьтесь, это дно»: вор вынес из детсада в Киеве книги и игрушки

    15:03  10 Ноября 2017
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    «Знакомьтесь, это дно»: вор вынес из детсада в Киеве книги и игрушки

    Киев, 10 ноября. Вор в Киеве ограбил детский сад. Похититель вынес бутылки с детским соком, игрушки и старый телевизор, сообщил украинских блогер Мартин Брест на свой странице в Facebook.

    Украинские воры добрались до детских учреждений. В Киеве было совершено нападение на детский садик. К счастью, похитителя задержал патруль полицейских.

    «Знакомьтесь, это дно, — написал в социальной сети Брест. — Ночью Днепровском районе Киева ломанули детский садик. Преступник по имени Андрей выставил окно и вынес: маленький старый телевизор, бутыли с соком для детей, детские книжки, игрушки».

    Ранее 70 детей были экстренно эвакуировали из детского сада на северо-востоке Москвы после сообщения о задымлении. Как выяснилось, сообщение о ЧП сделали коллекторы. Источники пояснили, что они уже не в первый раз мешают работе детсада из-за воспитательницы, которая не возвращает кредит.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #киев #украина #вор #детский сад #игрушки
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