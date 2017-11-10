«Знакомьтесь, это дно»: вор вынес из детсада в Киеве книги и игрушки

Киев, 10 ноября. Вор в Киеве ограбил детский сад. Похититель вынес бутылки с детским соком, игрушки и старый телевизор, сообщил украинских блогер Мартин Брест на свой странице в Facebook.

Украинские воры добрались до детских учреждений. В Киеве было совершено нападение на детский садик. К счастью, похитителя задержал патруль полицейских.

«Знакомьтесь, это дно, — написал в социальной сети Брест. — Ночью Днепровском районе Киева ломанули детский садик. Преступник по имени Андрей выставил окно и вынес: маленький старый телевизор, бутыли с соком для детей, детские книжки, игрушки».

Ранее 70 детей были экстренно эвакуировали из детского сада на северо-востоке Москвы после сообщения о задымлении. Как выяснилось, сообщение о ЧП сделали коллекторы. Источники пояснили, что они уже не в первый раз мешают работе детсада из-за воспитательницы, которая не возвращает кредит.