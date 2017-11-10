Сирия в оккупации курдов: корреспондент ФАН снял на видео возвращение жителей Ракки в разрушенный город

В редакцию Федерального агентства новостей (ФАН) поступили эксклюзивные кадры из захваченного курдами сирийского города Ракка. Наш специальный корреспондент в САР посетил данный регион с целью запечатлеть последствия массированных бомбардировок ВВС США и их союзников, которые вместе с отрядами Демократических сил Сирии (SDF) «освобождали» город.

На записи можно увидеть, прежде всего, груды строительного мусора, обломки зданий, полуразрушенные строения. Репортер ФАН также запечатлел следы артиллерийских обстрелов и воздушных бомбардировок. При этом важно отметить, что тот район Ракки — Ад-Дирайя, в котором и было записано видео, является одной из наименее пострадавших в результате вооруженных столкновений частей города. Несмотря на это, материальный ущерб, который понес данный юго-западный район, колоссальный. Причем наибольшую роль в разрушении городских кварталов сыграли даже не столько боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), ранее занимавшие Ракку, сколько силы так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, и подконтрольными ей курдскими формированиями.

На кадрах запечатлен район Ад-Дирайя накануне возвращения туда местных жителей, которые были эвакуированы из Ракки в близлежащие лагеря на время штурма. Можно заметить, что помимо обломков и руин в городе нет ничего: все, что еще можно было вынести после пребывания террористов ИГИЛ1, очевидно, было разграблено курдскими бойцами SDF — «освободителями», которые фактически стали новыми захватчиками населенного пункта.

Другая видеозапись демонстрирует уже само возвращение жителей из лагерей для беженцев в родные дома в Ракке. Удивительно, что мирное население было вынуждено ждать этого момента так долго, оставаясь в неприспособленных даже для более-менее нормальной жизни местах временного пребывания, поскольку район Ад-Дирайя одним из первых был отбит у террористов. При этом штурм бывшей «столицы» ИГ1, напомним, стартовал еще в начале июня этого года, заняв в целом больше четырех месяцев. Почти все это время люди, которым удалось живыми выбраться из Ракки, содержались в лагерях, условия проживания в которых язык не повернется назвать хотя бы сносными и уж тем более — человеческими. Люди долгое время оставались без еды и питьевой воды в жаркие летние месяцы в окрестных районах Ракки, где вследствие высокой температуры и невозможности соблюдать элементарные правила гигиены разгорались настоящие эпидемии.

Сейчас они наконец возвращаются домой, но с тяжелым сердцем. Радость невозможна не только потому, что город почти полностью разрушен и что, скорее всего, многим из них вновь придется спать под открытым небом. Дело также в том, что курды не воспринимаются местным населением как освободили. Они просто пришли и отбили у других оккупантов территории, на которых исторически жили арабы. Сейчас во многих регионах Сирии, где власть перехватили курдские группировки, арабское население подвергается откровенной дискриминации, а арабо-суннитское даже более того — насилию и издевательствам.

1 Организация запрещена на территории РФ.