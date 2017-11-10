В Госдуме поддержали борца за свободу в науке Александру Элбакян

Американский суд вынес новый обвинительный приговор Александре Элбакян — автору сайта Sci-Hub, который занимается сбором и бесплатным распространением научных статей, докладов и рецензий. Девушку, которую в 2016 году журнал Nature признал «человеком года в науке», обязали выплатить американскому издательству ACS 4,8 миллиона долларов, а всех провайдеров обеспечить блокировку портала, сообщает новостная служба Nature.

Элбакян делает очень хорошее дело, все должны иметь доступ к самым современным научным результатам, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Государственной думы по образованию и науке, доктор физико-математических наук Гаджимет Сафаралиев.

Напомним, в 2011 году казахско-российский нейрофизиолог Александра Элбакян создала сайт Sci-Hub, на котором собирались все имеющиеся в распоряжении человечества труды ученых. Толчком для создания проекта, по словам «научного пирата», стало недовольство необходимостью платить огромные деньги за доступ к публикациям в рецензируемых журналах. В настоящее время подписки на ведущие журналы стоят по несколько сотен тысяч долларов в год, поэтому доступ к ним может получить далеко не каждый студент или даже университет.

В свою очередь Sci-Hub предоставляет доступ к статьям и публикациям, не требуя подписки или оплаты. По состоянию на февраль 2016 года, ресурс обслуживал более 200 тысяч запросов в день. Сейчас в цифровой библиотеке сайта насчитывается почти 65 миллионов научных статей и база данных интернет-площадки постоянно пополняется. За такое «научное пиратство» в США на Элбакян подали в суд, а сам Sci-Hub неоднократно пытались блокировать по просьбам различных издательств. Так, летом 2017 года американский суд обязал девушку и ее «сообщников» выплатить нидерландскому издательству Elsevier 15 миллионов долларов и прекратить распространение «украденных» данных. И вот теперь к этой сумме добавилось еще 5 миллионов, которые должны отойти к издательству ACS (Американское физическое общество).

«Если сайт работал только для предоставления научной информации для всех желающих получить ее бесплатно, если туда информацию поставляли ученые, которые считали, что их труды необходимо опубликовать или сделать так, чтобы о них знало все мировое научное сообщество, то я считаю это благом. Но по большому счету, она делает очень хорошее дело, потому что дает возможность всем ученым, студентам и научным сотрудникам, вне зависимости от их материального состояния, иметь доступ к самым современным научным результатам», — заявил Гаджимет Сафаралиев.

И действительно, создатели Sci-Hub позиционируют свой ресурс как «борца с информационным неравенством во всем мире, как площадку, которая должна устранить абсолютно все барьеры, препятствующие максимально широкому распространению знаний в современном обществе».

Мнение депутата Сафаралиева поддержал его коллега, парламентарий Геннадий Онищенко.

«Элбакян делает очень хорошее и правильное дело, потому что научная информация в современном мире крайне востребована. Нельзя остановить жажду людей изучать что-то новое и развиваться», — заключил Онищенко.

Примечательно, что руководство американского издания ACS уже объявило решение суда «победой всех издателей» научных журналов. При этом сотрудники физического общества подчеркнули, что неявка представителей сайта в суд фактически доказывает вину «российских пиратов». Но нужно отметить, что полная блокировка Sci-Hub вряд ли возможна.