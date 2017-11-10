Сирия возобновила грузовые перевозки между морскими портами и фосфатными шахтами

Дамаск, 10 ноября. Сирийский департамент железных дорог смог восстановить значительную часть железнодорожных путей и возобновить грузовые перевозки.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что за время боевых действий террористические формирования старались вывести из строя все транспортные пути сообщений, включая мосты и железные дороги. Транспортной сфере причинен огромный материальный ущерб.

В данный момент усилиями сирийского департамента железных дорог при помощи российской стороны удалось восстановить сообщение между морскими портами и фосфатными шахтами «Хнейфис». Руководитель департамента Наджиб Фарис сообщил, что его ведомство планирует не только восстановить, но и расширить сеть железных дорог в Сирии, а также наладить транспортную связь с соседними странами.