Пародист Грушевский о Задорнове: Это был культовый человек перестройки

Москва, 10 ноября. Российский эстрадный пародист и актер Михаил Грушевский прокомментировал кончину юмориста Михаила Задорнова. По его словам, сатирик «был культовым человеком перестройки и допустимой сатиры», который научил россиян чувству свободы.

Как отметил Грушевский, людит охотно ходили на концерты Задорнова и слушали его смелые сатирические произведения на видеокассетах. Во времена СССР это называлось «гласностью», и таким образом Задорнову удалось осуществить прорыв в советском обществе в плане раскрепощения людей.

Грушевский добавил, что Задорнов во времена перестройки осуществил серьезнейший прорыв в плане поднятия планки дозволенного в сатире.

Как рассказал журналистам юморист, Заслуженный артист России Николай Лукинский, несмотря на сильнейшую боль и критическое состояние здоровья, Задорнов продолжал выступать на концертах и радовать зрителей, передает издание «360».

Напомним, что о смерти Задорнова стало известно утром 10 ноября. Сатирику было 69 лет. Задорнов долгое время боролся с серьезным онкологическим заболеванием, но в какой-то момент болезнь взяла над ним верх.



