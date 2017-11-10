Генпрокуратура в суде назвала легальный доход «золотого полковника» Захарченко

Москва, 10 ноября. Генпрокуратура РФ озвучила легальный доход полковника Дмитрия Захарченко. По данным надзорного ведомства, за 15 лет госслужбы с 2001 по 2016 год обвиняемый в коррупции экс-сотрудник МВД заработал 12 млн рублей.

Данные о совокупном доходе полковника прокурор озвучил в Никулинском суде Москвы.

«В ГУЭБиПК при Захарченко обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень», — уточнил представитель гособвинения.

Он особо подчеркнул, что легальный доход Захарченко не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были изъяты и выявлены у него, а также у его близких и доверенных лиц.

Генпрокуратура полагает, что это имущество и ценности полковник приобрел на средства, полученные из незаконных источников, а для «легализации своей деятельности перед лицом государства и общества» он фиктивно оформлял их на своих близких и доверенных лиц.

Речь идет о 27 объектах недвижимости в виде квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех элитных автомобилей, денежных средств в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей, а также золотом слитке. Общая стоимость указанных средств и активов составляет около девяти миллиардов долларов.

При этом сам Захарченко на суде заявил, что все это имущество и ценности были накоплены им с заработной платы.

