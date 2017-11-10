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Россия зеркально ответит на присвоение телеканалу RT статуса иностранного агента в США — Толстой
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    Россия зеркально ответит на присвоение телеканалу RT статуса иностранного агента в США — Толстой

    14:35  10 Ноября 2017  /обновлено: 14:44  10 Ноября 2017
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    Россия зеркально ответит на присвоение телеканалу RT статуса иностранного агента в США — Толстой

    Заместитель председателя Государственной думы VII созыва Петр Толстой в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал о том, что отечественные законодатели готовят зеркальный ответ на действия США в отношении российских СМИ. Напомним, ранее телеканал RT сообщил, что вынужден будет зарегистрироваться в Америке в качестве иностранного агента, в противном случае сотрудников компании могли арестовать.

     

    «Мы сейчас говорим о том, что мы поставлены в ситуацию, когда такие вещи [присвоение телеканалу RT статуса иностранного агента] без ответа оставлять нельзя. Речь идет о национальном достоинстве страны, речь идет об основополагающих принципах свободы слова. На журналистов компании RT и Sputnik наложены беспрецедентные ограничения, предусмотренные законом 38-го года «Об иностранных агентах». И они применяются сегодня, в 21 веке. По всей видимости, мы должны действовать зеркально, такие вещи без ответа оставлять нельзя», — подытожил Толстой.

    Парламентарий напомнил, что сегодня в Госдуме состоялось совещание, на котором присутствовали руководители всех фракций. Депутаты решили создать комиссию, которую возглавил Петр Толстой, в течение трех дней ее члены примут законодательное решение, связанное с деятельностью американских СМИ в России. Меры, которые будут приниматься против СМИ-иностранных агентов, будут достаточно жесткими.

    «Я вас уверяю, мы здесь для того, чтобы честь России ни коим образом не пострадала», — подытожил Тостой.

    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #сша #политика #толстой
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