Займитесь делом: курильщики раскритиковали идею сократить рабочее время для некурящих
Москва, 10 ноября. Российские власти могут сократить рабочую неделю для некурящих граждан с 40 до 35 часов, чтобы стимулировать распространение здорового образа жизни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, который обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть подобный вариант.
В то же время сами курильщики раскритиковали предложение либерал-демократа, отметив, что подобные меры не заставят людей отказаться от табака. Исполнительный директор «Движения за права курильщиков» Андрей Лоскутов обратил внимание на то, что в советское время страна активно развивалась и сохраняла здоровый образ жизни, не ущемляя прав курильщиков.
«Когда мы занимались реальным делом — строили заводы и осваивали космос — никто не спрашивал, курят ли Гагарин и Королев, курит или нет Сталин», — пояснил он «Ридусу».