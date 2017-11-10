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Займитесь делом: курильщики раскритиковали идею сократить рабочее время для некурящих
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    Займитесь делом: курильщики раскритиковали идею сократить рабочее время для некурящих

    14:32  10 Ноября 2017
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    Займитесь делом: курильщики раскритиковали идею сократить рабочее время для некурящих

    Москва, 10 ноября. Российские власти могут сократить рабочую неделю для некурящих граждан с 40 до 35 часов, чтобы стимулировать распространение здорового образа жизни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, который обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть подобный вариант.

    Займитесь делом: курильщики раскритиковали идею сократить рабочее время для некурящих

    В то же время сами курильщики раскритиковали предложение либерал-демократа, отметив, что подобные меры не заставят людей отказаться от табака. Исполнительный директор «Движения за права курильщиков» Андрей Лоскутов обратил внимание на то, что в советское время страна активно развивалась и сохраняла здоровый образ жизни, не ущемляя прав курильщиков.

    «Когда мы занимались реальным делом — строили заводы и осваивали космос — никто не спрашивал, курят ли Гагарин и Королев, курит или нет Сталин», — пояснил он «Ридусу».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #госдума #курение #курильщики #сокращение #рабочая неделя
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