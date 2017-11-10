Займитесь делом: курильщики раскритиковали идею сократить рабочее время для некурящих

Москва, 10 ноября. Российские власти могут сократить рабочую неделю для некурящих граждан с 40 до 35 часов, чтобы стимулировать распространение здорового образа жизни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, который обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть подобный вариант.

В то же время сами курильщики раскритиковали предложение либерал-демократа, отметив, что подобные меры не заставят людей отказаться от табака. Исполнительный директор «Движения за права курильщиков» Андрей Лоскутов обратил внимание на то, что в советское время страна активно развивалась и сохраняла здоровый образ жизни, не ущемляя прав курильщиков.