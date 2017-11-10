Польский МИД — Украине: В ЕС начинают действовать против украинских интересов

Во взаимоотношениях с европейскими партнерами Украину ждут реальные проблемы, которые определяются текущей националистической риторикой и политикой страны, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. Такое заявление он сделал, говоря об исторических разногласиях между двумя странами и возвращая в повестку дня события 1918–1945 годов.

Позиция Польши: не забудем, не простим

Заявление главы дипломатического ведомства Польши в первую очередь упоминало события Второй мировой войны. Ващиковский подчеркнул, что поляки никогда не согласятся с героизацией «Украинской повстанческой армии» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и не допустят никаких параллелей с Армией Крайовой, которая боролась с фашизмом на территории Польши.

«Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА1 такая политика была, и это задокументировано», — заявил Ващиковский в интервью изданию parlamentarny.pl.

Более того, глава польского МИД прямо дал понять своим украинским коллегам, что терпение Польши в этом вопросе на исходе и что в ближайшее время Варшава может перейти к открытым действиям против Украины.

«Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов, — пояснил Ващиковский. — Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО–Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией».

Резюмируя свой спич, Ващиковский призвал Украину к скорейшему изменению своей политики по национальному вопросу. «Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь в решении. Посмотрим, как они на это отреагируют», — закончил он.

Позиция Ващиковского весьма последовательна. Так, неделей ранее министр иностранных дел Польши отказался посетить львовский музей-мемориал в честь «жертв оккупационных режимов» («Тюрьма на Лонцкого»). В качестве причины было названо тенденциозное отображение периода 1918–39 годов, который получил на Украине официальное название «польская оккупация», что и было отражено в экспозиции музея.

Похолодание в Европе

Резкое охлаждение отношений между Украиной и ее западными соседями — Польшей, Венгрией и Румынией — произошло после принятия Киевом новой редакции закона «Об образовании». Она ввела запретительную практику в отношении преподавания на языках национальных меньшинств (польском, венгерском и румынском) в украинских средних школах.

Подписание Петром Порошенко явно нарушающего европейскую языковую практику закона и послужило основой для венгерского демарша в НАТО и ЕС. Будапешт заблокировал любые дальнейшие интеграционные процессы для Украины и даже пригрозил, что инициирует пересмотр положений «священной коровы украинской евроинтеграции» — соглашения об ассоциации «незалежной» с ЕС.

Впрочем, закон об образовании стал лишь «последней соломинкой», которая сломала спину неторопливому европейскому верблюду, тянувшему националистическую, а местами и открыто нацистскую Украину в структуры Евросоюза. К слову, похожая ситуация уже наблюдалась во взаимоотношениях ЕС и прибалтийских стран, которые открыто ущемляли права русского населения и реабилитировали фашистские организации времен Второй мировой. Но тогда ситуацию спасло то, что с запада эти страны граничат лишь с Балтийским морем, в силу чего они просто не могли рассориться со своими западными соседями.

В случае же Украины ее взаимоотношения с европейскими соседями в первой половине ХХ века были отнюдь не благостными. Достаточно вспомнить, что только во время «Волынской резни» 1943 года силами украинских нацистов было уничтожено около 100 тысяч полякови людей других национальностей, которые подозревались в связях с Польшей и Армией Крайовой.

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Более того, все усилия Варшавы добиться исторической оценки данных событий от современных киевских властей, героизирующих бандеровцев, закончились безрезультатно. В частности, власти Украины практически проигнорировали примирительную резолюцию польского Сейма по «Волынской резне», принятую в 2016 году.

Вместо адекватного ответа Киев продемонстрировал показательное небрежение к вопросу охраны польских памятников на территории страны. Так, во Львовской области вандалы взорвали памятник полякам, убитым эсэсовцами из дивизии «Галичина» в 1944 году, а в Киевской области был осквернен польский мемориал на кладбище жертв Второй мировой войны.

Что ждет Украину в будущем?

Печальнее всего то, что развитие ситуации на Украине объективно подталкивает киевский режим к еще большей радикализации, которая в «незалежном» варианте неизбежно принимает нацистские формы. Этому способствуют полная зачистка левого политического фланга, который хоть как-то уравновешивал на предмайданной Украине западноукраинский национализм, а также деградация экономики, включая отмирание технологически развитого сектора.

В таких условиях различные формы неофашизма и ультранационализма становятся наиболее востребованными для поддержания правящего режима, а «образ врага» приобретает едва ли не сакральное значение. При этом желание перевести внимание общества на образ внешней угрозы, на роль которой была назначена Россия, упирается в то, что националистическая масса представляет собой тупую стихию, которой очень сложно управлять.

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Конечно, в арсенале восточных стран Евросоюза есть немало инструментов воздействия на политику Украины. Скорее всего, правящий киевский режим будет вынужден юлить, лгать и идти на уступки, чтобы максимально долго сидеть на двух стульях — один из которых стоит одной ножкой в ЕС, а другой намертво прикручен к фундаменту неонацистских идей.

Закономерным результатом такой двуличной политики, скорее всего, станет ускорение депопуляции страны и ее неизбежная «балканизация». Украина, несмотря на внешние признаки «унитарной державы», будет все более разделяться на слабосвязанные анклавы.

Все говорит о том, что «незалежную» ждет югославский сценарий окончательного распада страны. Который, вполне вероятно, сможет решить польские проблемы бывших «восточных территорий» и даст, наконец, ответ на простой вопрос: «Львов или Лемберг?»

1 Организация запрещена на территории РФ.