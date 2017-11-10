«Хашд аш-Шааби» при штурме Абу-Кемаля использовали американские танки «Абрамс»

Абу-Кемаль, 10 ноября. Иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» применило американские танки «Абрамс» против боевиков «Исламского государства»1 при штурме Абу-Кемаля.

Ополченцы иракской милиции «Хашд аш-Шааби» опубликовали в Сети фотографии с танками М1А1М «Абрамс» американского производства на въезде в Абу-Кемаль. Они использовались против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Сложилась довольно комичная ситуация, так как Пентагон неоднократно высказывался против действий «Аш-Шааби», как на территории Ирака, так и в Сирии. Тем более, что многие эксперты утверждают, что «Исламское государство» является именно американским проектом.

Запретить «Хашд аш-Шааби» пользоваться «Абрамсами» Штаты не могут, так как поставляют оружие в Ирак уже много лет, а «Аш-Шааби» с ноября 2016 года официально входят в состав ВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.