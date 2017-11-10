Ирак: правительственные войска зачистили от ИГИЛ еще один район Анбара

Аль-Каим, 10 ноября. Вооруженные силы Ирака освободили от боевиков «Исламского государства»1 район Аль-Багуз к северу от Аль-Каима.

Командующий «Силами Аль-Джазиры» генерал Фирас аль-Байяти сообщил, что объединенные силы Ирака зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) район Аль-Багуз и подняли иракские флаги над всеми государственными учреждениями в данном регионе.

Отмечается, что активное участие в операции по освобождению провинции Анбар принимает шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). В данный момент продолжается наступление в районе Ар-Руммана, который расположен к северу от Аль-Каима вдоль границы с Сирией.

1 Организация запрещена на территории РФ.