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Ирак: правительственные войска зачистили от ИГИЛ еще один район Анбара
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    Ирак: правительственные войска зачистили от ИГИЛ еще один район Анбара

    14:11  10 Ноября 2017
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    Ирак: правительственные войска зачистили от ИГИЛ еще один район Анбара

    Аль-Каим, 10 ноября. Вооруженные силы Ирака освободили от боевиков «Исламского государства»1 район Аль-Багуз к северу от Аль-Каима.

    Командующий «Силами Аль-Джазиры» генерал Фирас аль-Байяти сообщил, что объединенные силы Ирака зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) район Аль-Багуз и подняли иракские флаги над всеми государственными учреждениями в данном регионе.

    Отмечается, что активное участие в операции по освобождению провинции Анбар принимает шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). В данный момент продолжается наступление в районе Ар-Руммана, который расположен к северу от Аль-Каима вдоль границы с Сирией.

    Ирак: правительственные войска зачистили от ИГИЛ еще один район Анбара

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #анбар #хашд аш-шааби
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