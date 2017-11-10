Иностранные соцсети в России могут приравнять к иноагентам

Москва, 10 ноября. В подзаконе о зеркальных мерах на притеснение СМИ РФ могут попасть и иностранные социальные сети, сообщил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. Такая мера может быть принята в ответ на требование США к информагентству Sputnik и телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иноагентов.

«Проработаем и дальнейшие наши механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, в том числе, включая в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ», — отметил он.

Слова Неверова об ограничениях контента иностранных СМИ в соцсетях разъяснил вице-спикер и руководитель рабочей группы Петр Толстой. По его словам, «если иностранные коллеги просят RT, чтобы все их сюжеты выходили с плашкой «иностранный агент», то мы будем просить везде также указывать эту информацию». Имеется в виду маркировка контента от иностранных СМИ, а не закрытие соцсетей или ограничения.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету по информационной политике подготовить зеркальный ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT



