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Жену и сестру Задорнова госпитализировали после смерти сатирика
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    Жену и сестру Задорнова госпитализировали после смерти сатирика

    14:27  10 Ноября 2017
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    Жену и сестру Задорнова госпитализировали после смерти сатирика

    Москва, 10 ноября. Жену и сестру юмориста Михаила Задорнова, скончавшегося сегодня, поместили в больницу. За их самочувствием следят медики.

    Ближайшие родственники Задорнова почувствовали себя плохо прямо в больнице, где скончался артист, сообщает Life. Оттуда их направили в стационар.  

    Напомним, Михаил Задорнов ушел из жизни на семидесятом году жизни. Последние годы популярный юморист, актер и член Союза писателей России боролся с онкологическим заболеванием.

    Соболезнования близким и друзьям Задорнова выражают представители общественности, деятели культуры и искусства, политики и рядовые граждане России.

    Отметим, ранее стало известно, что Михаил Задорнов планировал съемки геополитического комедийного фильма о России и Америке. Картина должна была называться «Советник президента».

    Автор: Федор Веснин
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    #задорнов #соболезнования #жена #сестра
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