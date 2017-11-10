Жену и сестру Задорнова госпитализировали после смерти сатирика

Москва, 10 ноября. Жену и сестру юмориста Михаила Задорнова, скончавшегося сегодня, поместили в больницу. За их самочувствием следят медики.

Ближайшие родственники Задорнова почувствовали себя плохо прямо в больнице, где скончался артист, сообщает Life. Оттуда их направили в стационар.

Напомним, Михаил Задорнов ушел из жизни на семидесятом году жизни. Последние годы популярный юморист, актер и член Союза писателей России боролся с онкологическим заболеванием.

Соболезнования близким и друзьям Задорнова выражают представители общественности, деятели культуры и искусства, политики и рядовые граждане России.

Отметим, ранее стало известно, что Михаил Задорнов планировал съемки геополитического комедийного фильма о России и Америке. Картина должна была называться «Советник президента».