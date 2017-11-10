Путин поздравил Еврейский музей и центр толерантности с пятилетием

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам мероприятия, посвященного пятилетию открытия Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Текст обращения представлен на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что музей давно стал известен за пределами России как обширный научный, образовательный и просветительский центр. Путин отметил, что экспонаты, представленные в музее, уникальны и бесценны. По мнению президента, особенно важно, что в экспозиции Еврейского музея представлены дневники и письма, а также архивные фотографии, которые не только помогают лучше передать атмосферу эпохи, но и воспитывают у молодого поколения особое отношение к наследию предков.

«Ключевой задачей музея является сбережение правды о Великой Отечественной войне, о людях, которые мужественно сражались с нацизмом, о трагедии Холокоста», — отметил Путин.

Президент пожелал сотрудникам музея успехов и удачи во всех начинаниях, скорейшей реализации новых проектов и творческих инициатив.

Отметим, Еврейский музей и центр толерантности — не только крупнейший в мире еврейский музей, площадь экспозиции которого составляет 4 500 квадратных метров, но и один из самых технологичных музеев России.