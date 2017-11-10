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Стала известна последняя воля Задорнова
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    Стала известна последняя воля Задорнова

    14:04  10 Ноября 2017  /обновлено: 14:04  10 Ноября 2017
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    Стала известна последняя воля Задорнова

    Москва, 10 ноября.Стало известно, какой была последняя воля российского писателя и сатирика Михаила Задорнова. Незадолго до смерти он заявил, что хочет быть похоронен в одной могиле со своим отцом в Латвии.

    При этом он настаивал, чтобы перевозку тела после смерти осуществляли только наземными транспортными средствами. 

    Еще одним посмертным желанием сатирика было предотвращение закрытия русскоязычной библиотеки имени Николая Задорнова, которая расположена в Риге. Он просил оказать этой библиотеке материальную поддержку, пишет «Ньюинформ».

    Известно, что близкие артиста уже приняли решение о его захоронении на территории Латвии рядом с его родителями.

    Кроме того, телеграм-канал Mash сообщил, что последние дни Задорнов находился в частной московской клинике. Он не приходил в сознание. До этого артист успел причаститься. Обряд провел  настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Однако во время причащения Задорнов уже был без сознания.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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