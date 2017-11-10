Более 40 человек остались без жилья после обрушения дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. 43 человека остались без жилья после обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По данным источников ФАН, в Ижевске на данный момент 43 человека остались полностью без жилья. Это только те жители разрушенного накануне дома, которые обратились за помощью в администрацию города. Они отметили, что им совсем негде остановится.

В пятницу, 10 ноября, школы, где их разместили не работают: школьники находятся на дистанционном обучении. К понедельнику их всех разместят в санатории.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что суббота и воскресенье в регионе будут днями траура после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске, в котором погибли шесть человек.