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Более 40 человек остались без жилья после обрушения дома в Ижевске
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    Более 40 человек остались без жилья после обрушения дома в Ижевске

    14:27  10 Ноября 2017
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    Более 40 человек остались без жилья после обрушения дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. 43 человека остались без жилья после обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    По данным источников ФАН, в Ижевске на данный момент 43 человека остались полностью без жилья. Это только те жители разрушенного накануне дома, которые обратились за помощью в администрацию города. Они отметили, что им совсем негде остановится. 

    В пятницу, 10 ноября, школы, где их разместили не работают: школьники находятся на дистанционном обучении. К понедельнику их всех разместят в санатории.

    Более 40 человек остались без жилья после обрушения дома в Ижевске

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что суббота и воскресенье в регионе будут днями траура после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске, в котором погибли шесть человек.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обрушение #ижевск #жилье #дом
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