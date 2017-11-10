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«Что говорят «чинуши», я не знаю»: Лавров ответил на сообщения об отмене встречи Путина и Трампа
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    «Что говорят «чинуши», я не знаю»: Лавров ответил на сообщения об отмене встречи Путина и Трампа

    14:17  10 Ноября 2017
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    «Что говорят «чинуши», я не знаю»: Лавров ответил на сообщения об отмене встречи Путина и Трампа

    Москва, 10 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения американских чиновников о том, что встреча Трампа с Путиным якобы отменена. Дипломат посоветовал обращаться за разъяснениями к американской стороне.

    «Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… Что на это говорят остальные его «чинуши», я не знаю, спрашивайте у них», — сообщил Лавров в эфире канала «Россия-24».

    Напомним, противоречивые сообщения о том, что встреча Путина и Трампа может не состояться начали поступать после того, как вместо президента США Дональда Трампа на встречу глав АТЭС с членами Делового консультативного совета прибыл торговый представитель Америки Роберт Лайтхайзер.

    В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры о встречи глав государств с американской стороной продолжаются. Песков отмечал, что в любом случае в кулуарах саммита АТЭС Путин и Трамп «пересекутся».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #трамп #лавров #атэс
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