«Что говорят «чинуши», я не знаю»: Лавров ответил на сообщения об отмене встречи Путина и Трампа

Москва, 10 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения американских чиновников о том, что встреча Трампа с Путиным якобы отменена. Дипломат посоветовал обращаться за разъяснениями к американской стороне.

«Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… Что на это говорят остальные его «чинуши», я не знаю, спрашивайте у них», — сообщил Лавров в эфире канала «Россия-24».

Напомним, противоречивые сообщения о том, что встреча Путина и Трампа может не состояться начали поступать после того, как вместо президента США Дональда Трампа на встречу глав АТЭС с членами Делового консультативного совета прибыл торговый представитель Америки Роберт Лайтхайзер.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры о встречи глав государств с американской стороной продолжаются. Песков отмечал, что в любом случае в кулуарах саммита АТЭС Путин и Трамп «пересекутся».