Вызовут подмогу: эксперт из США смоделировал воздушный бой между F-35 и Су-35

Вашингтон, 10 ноября. Американские истребители F-35 будут по возможности избегать боя и вызовут подкрепление в случае боестолкновения с российскими Су-35.

К такому выводу пришел военный обозреватель американского издания The National Interest Дейв Маджумдар, смоделировав гипотетическую ситуацию, при которой звену из четырех F-35 пришлось бы вступить в бой с четырьмя Су-35.

По мнению Маджумдара, в этой ситуации американские пилоты вероятнее всего запросят поддержку для достижения превосходства в воздухе, поскольку F-35 меньше подходит для воздушных боев, в отличие от своего предшественника — F-22 Raptor, который превосходил нынешнее поколение истребителей США и по скорости, и по высоте полета.

«Наиболее вероятный ответ: F-35 изменят курс и вызовут «Рапторов» и F-15C, которые предназначены для достижения превосходства в воздухе. Между тем, F-35 продолжили бы «веселиться» с назначенными целями», — пишет обозреватель.

Если же запросить поддержку не удастся, F-35 постарается выйти из боя, прибегнув к технологии «Стелс».

Автор The National Interest полагает, что Су-35 скоро появится на вооружении многих стран, поскольку самолет обладает лучшим соотношением цены и качества. Истребитель обладает улучшенным двигателем, передовым оружием и авионикой при относительно невысокой цене.