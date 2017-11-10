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Собчак потребовала от МОК прекратить дискриминацию российских спортсменов
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    Собчак потребовала от МОК прекратить дискриминацию российских спортсменов

    14:05  10 Ноября 2017
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    Собчак потребовала от МОК прекратить дискриминацию российских спортсменов

    Москва, 10 ноября. Телеведущая и журналист Ксения Собчак потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) прекратить дискриминацию российских спортсменов. Телеведущая считает, что наши спортсмены должны выступать только под российским флагом и гимном.

    «Собчак обратилась к МОК с требованием не дискриминировать российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде», — говорится в сообщении пресс-службы Собчак.

    Как указано в сообщении, «ответственность за допинговый скандал должна быть целиком возложена на спортивных функционеров России, которые не должны быть допущены до Олимпиады». По мнению телеведущей, они также должны уйти в отставку. 

    Напомним, ранее МОК аннулировал результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи. 

    Автор: Тимур Румянцев
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