Доходы Порошенко в «стране-агрессоре» подсчитал бывший депутат Рады

Киев, 10 ноября. Бывший украинский депутат и общественный деятель Алексей Журавко рассказал, сколько заработал президент Украины Петр Порошенко в «стране-агрессоре» с 2014 года.

По его словам, продажи продукции фабрики Roshen в России принесли украинскому лидеру более миллиарда гривен.

«Петр Порошенко — жалкий, трусливый негодяй, который рассказывает всему миру о российской агрессии. Но при этом не стесняется в этой самой «агрессии» зарабатывать миллионы, производя на своей кондитерской фабрике Roshen конфеты и шоколад», — опубликовал Журавко на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно официальным данным компании Roshen, за последние три года Петр Порошенко заработал 1,38 млрд гривен (более 3 млрд рублей — прим. ред.).

Журавко также призвал воюющих на стороне Украины в Донбассе обратить внимание на вышеуказанный факт.