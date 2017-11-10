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Доходы Порошенко в «стране-агрессоре» подсчитал бывший депутат Рады
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    Доходы Порошенко в «стране-агрессоре» подсчитал бывший депутат Рады

    13:57  10 Ноября 2017
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    Доходы Порошенко в «стране-агрессоре» подсчитал бывший депутат Рады

    Киев, 10 ноября. Бывший украинский депутат и общественный деятель Алексей Журавко рассказал, сколько заработал президент Украины Петр Порошенко в «стране-агрессоре» с 2014 года.

    По его словам, продажи продукции фабрики Roshen в России принесли украинскому лидеру более миллиарда гривен.

    «Петр Порошенко — жалкий, трусливый негодяй, который рассказывает всему миру о российской агрессии. Но при этом не стесняется в этой самой «агрессии» зарабатывать миллионы, производя на своей кондитерской фабрике Roshen конфеты и шоколад», — опубликовал Журавко на своей странице в социальной сети Facebook.

    Согласно официальным данным компании Roshen, за последние три года Петр Порошенко заработал 1,38 млрд гривен (более 3 млрд рублей — прим. ред.).

    Доходы Порошенко в «стране-агрессоре» подсчитал бывший депутат Рады

    Журавко также призвал воюющих на стороне Украины в Донбассе обратить внимание на вышеуказанный факт.

    «Пока вы гниете в окопах за сущие копейки, вместо того чтобы у себя дома растить своих детей, строить дома, быть рядом и любить своих жен и матерей, ваш так называемый президент зарабатывает миллионы», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #порошенко #roshen
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