Сирия завершает процедуру присоединения к Парижскому климатическому соглашению

Бонн, 10 ноября. Заместитель министра местного самоуправления и экологии Сирии Ваддах Кадамани заявил, что участники Конференции ООН одобрили решение САР о присоединении к Парижскому соглашению.

В Бонне продолжает работу 23-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата при участии делегации Сирийской арабской республики. Глава сирийской делегации Ваддах Кадамани заявил, что САР уже завершает процедуру по присоединению к Парижскому климатическому соглашению.

В разговоре с корреспондентами сирийского агентства «САНА» замминистра отметил, что реакция со стороны всех стран-участниц и организаций была положительной. Решение Сирии в ближайшее время будет направлено в секретариат ООН.

Ранее сообщалось, что после решения Сирии о подписании парижского соглашения США остались единственной страной в мире, отказавшейся бороться с глобальными изменениями климата.