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Сирия завершает процедуру присоединения к Парижскому климатическому соглашению
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    Сирия завершает процедуру присоединения к Парижскому климатическому соглашению

    13:58  10 Ноября 2017
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    Сирия завершает процедуру присоединения к Парижскому климатическому соглашению

    Бонн, 10 ноября. Заместитель министра местного самоуправления и экологии Сирии Ваддах Кадамани заявил, что участники Конференции ООН одобрили решение САР о присоединении к Парижскому соглашению.

    В Бонне продолжает работу 23-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата при участии делегации Сирийской арабской республики. Глава сирийской делегации Ваддах Кадамани заявил, что САР уже завершает процедуру  по присоединению к Парижскому климатическому соглашению.

    В разговоре с корреспондентами сирийского агентства «САНА» замминистра отметил, что реакция со стороны всех стран-участниц и организаций была положительной. Решение Сирии в ближайшее время будет направлено в секретариат ООН.

    Ранее сообщалось, что после решения Сирии о подписании парижского соглашения США остались единственной страной в мире, отказавшейся бороться с глобальными изменениями климата.

    Сирия завершает процедуру присоединения к Парижскому климатическому соглашению

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #климат #ваддах кадамани #парижское соглашение
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