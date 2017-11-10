Варшава, 10 ноября. По данным польских СМИ, минимум шесть стран в Евросоюзе покупают уголь у Луганской и Донецкой народных республик.

Польские журналисты обратили внимание, что страны ЕС сотрудничают с ЛНР и ДНР, против жителей которых Киев ввел так называемую АТО. В качестве примера польское издание Gazeta Prawna приводит польско-итальянскую компанию TD Anthracite, которая за последние три года увеличила обороты поставок из Донбасса в 125 раз.

Журналисты обратили внимание на то, что Польша не единственное государство Европейского союза, которое получало уголь из этого региона.

«Мы знаем, что он был экспортирован как минимум в пять других стран ЕС, включая Австрию и Италию», — подчеркнули они.

Авторы материала поясняют, что Брюссель не вводил эмбарго против товаров из ДНР и ЛНР, так как запрет Евросоюза на торговлю своих стран с республиками косвенно признавал бы их суверенитет.