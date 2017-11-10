Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье
Общество
В Польше объяснили, почему страны Евросоюза закупают уголь у ДНР и ЛНР
Следующая Новость
Срочная новость
Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Польше объяснили, почему страны Евросоюза закупают уголь у ДНР и ЛНР

    14:17  10 Ноября 2017
    363

    В Польше объяснили, почему страны Евросоюза закупают уголь у ДНР и ЛНР

    Варшава, 10 ноября. По данным польских СМИ, минимум шесть стран в Евросоюзе покупают уголь у Луганской и Донецкой народных республик.

    Польские журналисты обратили внимание, что страны ЕС сотрудничают с ЛНР и ДНР, против жителей которых Киев ввел так называемую АТО. В качестве примера польское издание Gazeta Prawna приводит польско-итальянскую компанию TD Anthracite, которая за последние три года увеличила обороты поставок из Донбасса в 125 раз.

    Журналисты обратили внимание на то, что Польша не единственное государство Европейского союза, которое получало уголь из этого региона.

    «Мы знаем, что он был экспортирован как минимум в пять других стран ЕС, включая Австрию и Италию», — подчеркнули они.

    В Польше объяснили, почему страны Евросоюза закупают уголь у ДНР и ЛНР

    Авторы материала поясняют, что Брюссель не вводил эмбарго против товаров из ДНР и ЛНР, так как запрет Евросоюза на торговлю своих стран с республиками косвенно признавал бы их суверенитет.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #евросоюз #лнр #уголь #торговля
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        6166
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        30811
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1755
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3247