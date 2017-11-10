Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента РФ

Москва, 10 ноября. Более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ. Об этом сообщили эксперты фонда «Общественное мнение».

Согласно данным последнего опроса ФОМ, отвечая на вопрос, хорошо или плохо работает президент на своем посту, 81% участников опроса ответили «хорошо»

Рейтинг доверия главы государства составляет 80%.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Однако администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Владимира Путина в кампании 2018 года.

