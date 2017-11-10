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Валерий Пономаренко о Задорнове: Ушел не просто человек, а эпоха патриотического юмора
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    Валерий Пономаренко о Задорнове: Ушел не просто человек, а эпоха патриотического юмора

    14:44  10 Ноября 2017
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    Валерий Пономаренко о Задорнове: Ушел не просто человек, а эпоха патриотического юмора

    Михаил Задорнов многое дал россиянам и стал отцом отечественного Stand-up, рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей юморист, один из основателей дуэта «Братья Пономаренко» Валерий Пономаренко. Он также отметил, что вместе с Задорновым ушла целая эпоха.

    «Я в шоке, потому что мы недавно с ним разговаривали. Я думал, что рано, даже если такая болезнь, но все-таки рано. Мы надеялись, что он переборет болезнь, но она переборола его», — комментирует для ФАН Валерий Пономаренко.

    По словам артиста, у него остались лишь самые хорошие впечатления Михаиле Задорнове, с которым ему довелось пообщаться и поработать.

    «Об одном жалею — что мало общались, Он многое дал нашим людям и нашей земле. Он заставлял людей смеяться и думать и смеяться думая. Его можно считать отцом нашего отечественного Stand-up, хотя слово не наше. Задорнов — это целая философия, целая область мышления. Ушел не просто человек, а эпоха патриотического юмора. Он навсегда останется в нашей памяти».

    Говоря о совместной работе, Валерий Пономаренко рассказал, что скоро закончится работа над фильмом Михаила Задорнова, над которым сатирик трудился в последние годы.

    «Мы снимались в фильме Михаила Николаевича. У нас была небольшая роль, но я рад, что у нас есть совместная работа, которая останется людям на память. Фильм не закончен, но осталось немножко», — сказал Валерий Пономаренко.

    Напомним, ранее стало известно, что российский писатель и юморист Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Он страдал онкологическим заболеванием. Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Задорнова.

    Валерий Пономаренко о Задорнове: Ушел не просто человек, а эпоха патриотического юмора

    Свои соболезнования близким сатирика уже выразили президент России Владимир Путин, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также народный артист России и политик Иосиф Кобзон. К соболезнованиям также присоединились и коллеги Задорнова Клара Новикова, Александр Ширвиндт, Регина Дубовицкая.

    Автор: Алиса Яковлева
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    #путин #милонов #задорнов #кобзон #пономаренко #ширвиндт #забелин #новикова
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