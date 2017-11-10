ВКС РФ за минувшую неделю уничтожили свыше тысячи объектов ИГ в Сирии

Москва, 10 ноября. ВКС РФ совершили более 440 боевых вылетов в Сирийской арабской республике с авиабазы «Хмеймим».

Военное ведомство России сообщает, что беспилотные летательные аппараты ВКС РФ провели более 100 разведывательных полетов и обнаружили 146 объектов террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Военные инженеры РФ обезвредили около 140 гектаров территории, освобожденной от боевиков, и уничтожили порядка 1700 взрывоопасных предметов.

Военная авиация ликвидировала в Сирии более тысячи объектов «Халифата». Отмечается, что иностранные самолеты за прошедшую неделю провели у российских границ 17 разведывательных полетов. Истребители ВКС РФ дважды поднимались на перехват иностранных воздушных судов, ни одного нарушения границ допущено не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.