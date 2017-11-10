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ВКС РФ за минувшую неделю уничтожили свыше тысячи объектов ИГ в Сирии
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    ВКС РФ за минувшую неделю уничтожили свыше тысячи объектов ИГ в Сирии

    13:43  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ за минувшую неделю уничтожили свыше тысячи объектов ИГ в Сирии

    Москва, 10 ноября. ВКС РФ совершили более 440 боевых вылетов в Сирийской арабской республике с авиабазы «Хмеймим».

    Военное ведомство России сообщает, что беспилотные летательные аппараты ВКС РФ провели более 100 разведывательных полетов и обнаружили 146 объектов террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Военные инженеры РФ обезвредили около 140 гектаров территории, освобожденной от боевиков, и уничтожили порядка 1700 взрывоопасных предметов.

    Военная авиация ликвидировала в Сирии более тысячи объектов «Халифата». Отмечается, что иностранные самолеты за прошедшую неделю провели у российских границ 17 разведывательных полетов. Истребители ВКС РФ дважды поднимались на перехват иностранных воздушных судов, ни одного нарушения границ допущено не было.

    ВКС РФ за минувшую неделю уничтожили свыше тысячи объектов ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #перехват
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