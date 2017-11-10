Говорухин о смерти Задорнова: Это большая утрата

Москва, 10 ноября. Известие о смерти сатирика Михаила Задорнова прокомментировал известный режиссер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин. Он подчеркнул, что для всех, кто смотрел выступления Задорнова, его кончина стала большой утратой.

«Мы редко встречались. Но я часто его слушал по телевизору, — сказал Говорухин в интервью журналистам. — Очень его любил. Для меня это большая утрата, как и для всех», сообщает РЕН ТВ.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного юмориста. Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков назвал Задорнова человеком большой жизненной силы.

Напомним, что о смерти Задорнова стало известно утром 10 ноября. Сатирику было 69 лет. Задорнов долгое время боролся с серьезным онкологическим заболеванием, но в какой-то момент болезнь взяла над ним верх.